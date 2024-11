Zwischen Köln und Aachen fahren wieder Züge • Nach dem Güterzug-Unfall zwischen Köln und Aachen gibt's seit heute Morgen etwas Entspannung für alle Pendler. Die Bahn hat entschieden, dass die RE 1 und RE 9 auf den S-Bahngleisen fahren können. Es kann aber Verspätungen geben, weil die Züge nicht mit der normalen Geschwindigkeit fahren. Weil die RE mehr Priorität haben und von mehr Menschen genutzt werden, fahren die S-Bahnen zwischen Horrem und Düren vorerst noch nicht.

In Dortmund steht der größte Weihnachtsbaum der Welt.

Größter Weihnachtsbaum der Welt erstrahlt • In Dortmund ist am Abend der Riesenweihnachtsbaum auf dem Weihnachtsmarkt feierlich angeknipst worden. Der 45 Meter hohe und aus mehr als 1.000 Fichten zusammengesetzte Christbaum ist mit rund 138.000 LED -Lichtern verziert - fast dreimal so viele wie im Vorjahr. Dortmunds Riesenbaum war 1996 erstmals errichtet worden und wird als weltgrößter seiner Art beworben.

Landtagsausschuss diskutiert über Stellenabbau bei Ford • Das Unternehmen möchte jeden vierten seiner derzeit rund 12.000 Arbeitsplätze in Köln bis Ende 2027 abbauen. Der Sozial- und der Wirtschaftsausschuss kommen deswegen zu einer Sondersitzung zusammen. Die SPD drängt in einem Antrag darauf, dass "der bestehende Arbeitsschutz" eingehalten werde: "Wie das im Fall des Stellenabbaus von Ford in Deutschland passiert ist, muss aufgeklärt und diskutiert werden." Stellenstreichungen hätten in der Vergangenheit für die Beschäftigten "langfristig zu höheren Belastungen" geführt.

Pistorius verspricht mehr Ukraine-Hilfen • Während aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew mehrere Angriffswellen von russischen Drohnen gemeldet werden, haben sich Deutschland und andere Nato-Staaten darauf geeinigt, die Rüstungsproduktion der Ukraine zu stärken. Finanziert werden soll das in einem ersten Schritt mit Zinseinkünften aus eingefrorenen russischen Vermögen. Das sagte Bundesverteidigungsminister Pistorius nach einem Treffen mit seinen Kollegen aus Frankreich, Großbritannien, Polen und Italien. Unter anderem sollen Drohnen entwickelt und beschafft werden.

Israel denkt über Waffenruhe nach • Das israelische Sicherheitskabinett will am Abend über eine Waffenruhe mit der Hisbollah beraten. Noch ist aber unklar, ob es dafür stimmt. Gestern war gemeldet worden, dass die beiden Konfliktparteien kurz vor einem Abkommen stehen. Unter anderem soll es einen Rückzug israelischer Soldaten aus dem Süden des Libanon geben.