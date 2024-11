Dem 35-Jährigen aus Hagen wird versuchter Mord in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung sowie versuchter Mord in Tateinheit mit versuchtem Totschlag und gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen.

Angeklagter soll in Wohnung auf Ehefrau geschossen haben

Der Angeklagte soll am 1. Juni diesen Jahres in der gemeinsamen Wohnung in Hagen auf seine Ehefrau geschossen haben. Die vier gemeinsamen Kinder des Paares hielten sich einem Nachbarn zufolge zum Tatzeitpunkt ebenfalls in der Wohnung auf. Der Nachbar hatte die Mutter nach den Schüssen erstversorgt, bis die Rettungskräfte eintrafen.

Das Wohnhaus, in dem der Angeklagte auf seine Frau geschossen haben soll.

Die zum Tatzeitpunkt 33 Jahre alte Ehefrau wurde bei dem Angriff lebensgefährlich verletzt. Sie soll durch die Schussverletzung das Sehvermögen auf einem Auge dauerhaft verloren haben.

Drei Schwerverletzte in Friseursalon

Nach dem Angriff auf seine Frau soll der Mann mit dem Auto zu einem nahe gelegenen Friseursalon im Stadtteil Eilpe gefahren sein. Dort habe er auf drei weitere Personen geschossen. Auch sie wurden schwer verletzt, eine 23-Jährige schwebte zeitweise in Lebensgefahr.

Polizei und Rettungsdienst im Juni vor dem Friseursalon.

Nach der Tat war der Mann erneut mehr als 24 Stunden auf der Flucht. Die Polizei hatte mit einem Großaufgebot nach ihm gefahndet. Der Hinweis eines Zeugen brachte die Ermittelnden schließlich auf die richtige Spur.

Eine Einsatzhundertschaft und eine Spezialeinheit der Polizei konnten den Verdächtigen einen Tag nach der Tat in einem Waldstück festnehmen. Er soll sich bei seiner Festnahme nicht gewehrt haben. Gegen ihn wurde am selben Tag Haftbefehl wegen versuchten Mordes in vier Fällen erlassen.

Am Tag darauf entdeckte die Polizei in einem Waldstück südlich von Hagen eine Pistole - die mutmaßliche Tatwaffe.