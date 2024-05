Generalprobe für Fußball-Theaterstück zur EM in Düsseldorf

"Glaube. Liebe. Fußball. " - so lautet der Titel des besonderen Theaterstücks, das am Mittwochabend erstmals öffentlich geprobt wird. Der Spielort in der Fanzone vor dem Düsseldorfer Schauspielhaus ist bewusst gewählt.

Mit der ungewöhnlichen Inszenierung will das Haus das Bewusstsein füreinander zwischen Fans und Kultur fördern und Grenzen abbauen. Dabei sind nicht nur professionelle Schauspieler, sondern auch rund 40 Laien quer aus der Gesellschaft.

Hoch- und Fankultur verbinden

Die Dramatik während eines Fußballspiels steht im Zentrum der Aufführung: Kommentatoren gehen emotional mit, Fans fiebern, jubeln, feiern und zittern auf der Tribüne. Parallel werden auf einer großen Videoleinwand die Highlights der vergangenen EM- Turniere gezeigt.

Regisseur Leonhard Koppelmann

" Fußball ist oft wie eine große Theaterinszenierung, in der gelitten und gestorben wird - natürlich im übertragenen Sinn - aber mit einer Emotionalität, wie man sie sonst selten erlebt ", sieht Regisseur Leonhard Koppelmann eine klare Verbindung zwischen den beiden kulturellen Welten.

Bürger Teil der Inszenierung

" Wir wollen den Fan ins Zentrum rücken und das Drama im Zuschauer abbilden - es ist ein tolles Experiment ", erklärt Schauspielhaus-Intendant Wilfried Schulz. Für die Fan-Darsteller wurden interessierte Bürger aus allen gesellschaftlichen Schichten gesucht, die dann bei einem Casting ihre schauspielerischen Talente unter Beweis stellen mussten.

Die Laienschauspieler spielen zusammen mit Teilen des Schauspielhaus-Ensembles und Studierenden der Düsseldorfer Hochschule für Musik und Theater. Die Handlung dreht sich um ein imaginäres Fußballspiel vom Einlaufen der Teams bis zur Siegerehrung - inklusive leidenschaftlichen Fan-Reaktionen, Experten am Spielfeldrand und Kommentatoren in ihrer Sprecherkabine.

Premiere am Freitag

Nach dem letzten Feinschliff in der öffentlichen Probe steht am Freitagabend die offizielle Premiere auf dem Programm. Die ersten Vorstellungen sind bereits nahezu ausverkauft.

Insgesamt 19 Mal soll das besondere Theaterstück vor und während des EM- Turniers in der Fanzone am Schauspielhaus aufgeführt werden - das letzte Mal Mitte Juli am Tag vor dem Finale, mit anschließender großer Party.

