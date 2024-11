In dem Gebäude informierte die Geschäftsführung den Betriebsrat, in welchen Bereichen Stellen abgebaut werden sollen. Die Mitarbeiter zogen vor die Halle A in Köln-Niehl, wo die Sitzung des Wirtschaftsausschusses stattfand. In diesem Gremium muss nach dem Betriebsverfassungsgesetz das Unternehmen die Arbeitnehmervertreter über geplante Veränderungen informieren.

Vor allem ging es in dieser Sitzung um die Frage, in welchen Bereichen Ford Stellen abbauen will. Das Unternehmen hatte angekündigt, 2900 Stellen streichen zu wollen.