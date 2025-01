Düsseldorf tonangebend im ersten Drittel

Während der ersten Kölner Zeitstrafe gegen Moritz Müller wegen eines harten Bandenchecks ging die DEG in Überzahl in Führung. Nach einem Schuss durch Brendan 'Donnell von der blauen Linie traf Tyler Gaudet (2.) aus dem Gewühl heraus zum 1:0. Düsseldorf hatte weiter Oberwasser, doch den Haien gelang die schnelle Antwort. Nach einem Puckgewinn liefen Louis-Marc Aubry und Maximilian Kammerer auf DEG-Keeper Henrik Haukeland zu, Kammerer (10.) schloss nach einem Zuspiel per Onetimer zum 1:1 ab.

Die DEG, die einen deutlich verbesserten Auftritt zeigte als noch in den ersten beiden Saisonvergleichen, ließ sich nicht beeindrucken. Bei einem wuchtigen Schuss von Ryan McKiernan von der rechten Seite hielt Bennet Rossmy (15.) seinen Schläger rein und fälschte die Scheibe zum 2:1 ins Tor ab. Und Düsseldorf legte nach: Laurin Braun (19.) bekam den Puck am Slot, hatte viel Zeit und und hämmerte die Scheibe aus kurzer Distanz zum 3:1 in den Winkel.

Köln schlägt im zweiten Abschnitt zurück

Die Haie meldeten sich zu Beginn des zweiten Abschnitts mit einem Doppelschlag zurück und schockten die Düsseldorfer. Innerhalb von 48 Sekunden erzielte Frederik Storm (21.) von Rechtsaußen zunächst den Anschluss, bei dem Düsseldorfs Torhüter Haukeland nicht gut aussah. Dann verlor die DEG bei einem Missverständnis den Puck an Justin Schütz (21.), der frei vor Haukeland zum 3:3 ausglich.

Anschließend gab es gute Möglichkeiten auf beiden Seiten, in der Schlussphase des zweiten Drittels ging es rauf und runter. In Überzahl ging Düsseldorf erneut in Führung, als Alexander Blank (36.) mit einem Onetimer von der rechten Seite zum 4:3 traf. Köln glich zwei Minuten später zum 4:4 aus - ebenfalls in Überzahl: Alexandre Grenier (38.) hämmerte die Scheibe aus halblinker Position ins Netz.

Austin bringt Köln in Führung

Im Schlussabschnitt übernahm Köln erstmals die Führung an diesem Abend. Brady Austin (43.) setzte den Puck ansatzlos aus halblinker Position ins linke obere Eck, DEG-Keeper Haukeland war die Sicht versperrt.

Köln blieb am Drücker und erhöhte auf 6:4. Nach einem Scheibengewinn konterten die Haie über Aubry, der den Puck zurück auf Storm (49.) legte. Mit einem strammen Schuss überwand der Kölner Angreifer DEG-Torwart Haukeland erneut. Den Schlusspunkt zum 7:4 setzte Gregor MacLoed (58.) mit einem Schuss ins leere DEG-Tor.

Für die Düsseldorfer EG steht am Sonntag (14 Uhr) ein Heimspiel gegen die Straubing Tigers an, Köln gastiert am Sonntag (16.30 Uhr) bei den Löwen Frankfurt.