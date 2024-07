Ferienstart am Flughafen: "Bei Fehlermeldung hilft auch kein Automat!"

Neue Technik funktioniert nicht immer reibungslos

Was an diesem Morgen auffällt: Trotz der neuen Gepäck- und Check-In-Automaten ist die Warteschlange am klassischen Check-In mit Personal zeitweise deutlich länger. Wollen die Urlauber nicht schneller zum Gate kommen?

Bei Norbert Nölker streikte der Check-In-Automat

Vielleicht verzichten die Reisenden auf den Geräte-Check-In, weil sie dafür an zwei verschiedene Automaten müssen, die räumlich getrennt stehen. Das selbstklebende Gepäcklabel kommt aus einer Maschine mitten in der Abflughalle, das Gepäck nehmen die Automaten neben den Check-In-Schaltern an. " Bei uns kam eine Fehlermeldung beim Check-In-Automaten, deswegen müssen wir uns jetzt doch hier anstellen. Dann hilft auch kein Automat ", erklärt Norbert Nölker aus Düsseldorf, der mit seiner Frau mitten in der Schlange steht.

Noch viel Beratungsbedarf

Bei Silke Klima und Roland Bauss lief es reibungslos

An den dicht nebeneinander aufgereihten Automaten gegenüber der Gepäckabgabe müssen die Flughafenmitarbeiter an diesem Morgen viele Fragen beantworten. Roland Bauss und Silke Klima aus Essen klicken sich dagegen sicher durch das Menü auf dem Bildschirm, der Automat spuckt die frisch gedruckten Gepäcklabel aus und das Paar kann sie gleich an die Koffer kleben. " Wenn man weiß, wie´s geht, hat man keine Probleme. Beim ersten Mal waren wir aber auch noch unsicher ", erzählt Silke Klima.

Viele Helfer sorgen für zügigen Ablauf

Viele Flughafenmitarbeiter mit gelben Warnwesten helfen an diesem Freitagmorgen an den neuen Automaten, sobald es Probleme gibt. Dadurch läuft es trotz des großen Andrangs in der Abflughalle zum Ferienstart geordnet und ohne Chaos ab.

Mitarbeiter helfen an den neuen Automaten

Die meisten Mitarbeiter kommen aber kaum zum Durchatmen, müssen die unterschiedlichsten Fragen der Urlauber beantworten oder bei der Bedienung der Geräte helfen. " Oft müssen wir die Abläufe, was die Leute wo brauchen, wo sie hin müssen, nochmal erklären oder ihnen zeigen. Dabei haben sie viele Anweisungen auch mit ihrem Online-Check-In und dem Ticket geschickt bekommen ", sagt eine Mitarbeiterin, die am Eingang zu den Gepäckautomaten steht, in einer kurzen Pause.

Überwiegend entspannte Stimmung

Kaum Wartezeiten zum Ferienstart

Die meisten kommen mit der neuen Technik aber gut zurecht und freuen sich auf ihren Urlaub. " Das ging jetzt schnell in der Schlange, wir hatten auch schon vorher online eingecheckt, jetzt können wir entspannt nach Malaga ", berichtet Ann-Kathrin Esser aus Wipperfürth, die gerade mit ihrem Partner und einem kleinen Rucksack auf dem Rücken in Richtung Sicherheitskontrolle geht. Auch dort sind die Schlangen am Morgen überschaubar. Selten springt die Anzeige auf mehr als zehn Minuten Wartezeit. Die meisten der am Freitag erwarteten 70.000 Urlauber in Düsseldorf dürften also recht entspannt in ihren Sommerurlaub starten.

