Säure-Anschlag-Prozess: Interview mit Opfer Bernhard Günther

Ausschalten, nicht umbringen

Um Geld sei es dem Hinweisgeber auch vor allem gegangen, so der Anwalt. Und darum, unerkannt zu bleiben - aus Angst um sein Leben. Denn die mutmaßlichen Täter stammen - wie bekannt - aus dem Rockermilieu. Und der Auftraggeber der Tat sei " ein relativ hohes Tier ". Dessen Name kenne er, der Hinweisgeber, aber nicht. Von Anfang an stand im Raum, dass Günther Opfer eines Stühlerückens in den oberen Etagen der deutschen Energiewirtschaft geworden sein könnte. Ihn auszuschalten, sei das Ziel gewesen - ohne ihn aber umzubringen.

Noch kein Durchbruch

Bewiesen ist das bis heute nicht. Bernhard Günther: "I ch bin kein Jurist und kein Kriminalist. Meine subjektive Wahrnehmung ist: Es verdichtet sich dieses Bild - was ja schon seit Langem vermutet wurde - dass der Hintermann aus dem beruflichen Umfeld kommt. " Der "letztliche Durchbruch" stehe aber noch aus.

Einen kühlen Kopf bewahren

Fazit: Für den Säure-Anschlag sitzt ein rechtskräftig verurteilter Täter schon eine Haftstrafe von zwölf Jahren ab. Auch dessen Name sei vom gut bezahlten Hinweisgeber gekommen. Der Wuppertaler Prozess gegen den jetzt angeklagten 36-Jährigen ist wohl auf der Zielgeraden. Er schweigt bisher. Verurteilung ungewiss.

Denn ob die Beweise gegen den Mann ausreichen, scheint noch völlig unklar. Beim Prozess sitzt Bernhard Günther ihm oft Stunden gegenüber - zumindest äußerlich völlig ruhig. " Ich kann ihnen aber sagen, dass natürlich eine Menge Gefühle sehr lebendig sind. Aber ich habe halt auch gelernt, in meinem Leben auch in anderen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren, und ich glaube, das hilft mir vielleicht zumindest in solchen Momenten hier auch."

