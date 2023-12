Zweiter Prozess um Säure-Attentat in Haan startet

Bernhard Günther hatte am vierten März 2018 nach einer Jogging-Runde frische Brötchen geholt. Kurz vor seiner Haustür brachten ihn wie aus dem Nichts kommend zwei Männer zu Boden. Sie hatten ihn offenbar in einem Hinterhalt abgepasst. Günther wurde in eine Spezialklinik geflogen, er schwebte phasenweise in Lebensgefahr.

Wer sind die Hintermänner?

Eine " fürchterliche, im Wirtschaftsleben einmalige Tat, ohne jedes Pardon " hatte Bernhard Günthers Anwalt Martin Meinberg in seinem Plädoyer im ersten Prozess gesagt. Die Richter sahen das damals ähnlich. Die lange Haftstrafe für einen 42 Jahre alten Belgier ist inzwischen rechtskräftig. Wirklich glücklich war man darüber im Lager des Anschlags-Opfers aber nicht. Denn Rückschlüsse auf den Hintermann brachte das erste Verfahren nicht. Meinberg hatte sich mehrfach direkt an den Angeklagten gewandt: " Nehmen Sie die Chance wahr, indem sie ihr Schweigen brechen: Wer war noch dabei? Sammeln sie so Pluspunkte. " Ohne Erfolg.

Tatort des Säureanschlags

Große Hoffnungen dürften deswegen auf dem neuen Prozess ruhen. Der erste Verurteilte hat jetzt nicht mehr das Recht zu schweigen, er muss aussagen. Ob und wie sich der aktuell 36-jährige Angeklagte äußern wird, ist allerdings völlig offen. Genau darauf aber hofft Bernhard Günther. Mehrfach hat er in Interviews gesagt, dass beide Täter im Auftrag gehandelt haben müssen. Mit dem Ziel ihn aus dem Verkehr zu ziehen. Die perverse Rechnung der Drahtzieher laut Günther: Entstellen ja, töten nein. Denn das würde noch weit größere Ermittlungen nach sich ziehen.

Endgültige Aufklärung?