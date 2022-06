Prozess gegen mutmaßlichen Agenten aus der Türkei in Düsseldorf

Neun Monate nach der spektakulären Festnahme eines mutmaßlichen türkischen Agenten in einem Hotel in Düsseldorf beginnt am Dienstag der Gerichtsprozess gegen den Mann. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem geheimdienstliche Agententätigkeit vor.

"Türkisch-nationalistische" Gesinnung

Der 41-Jährige Türke soll in Deutschland Informationen über Unterstützer der PKK sowie der Gülen-Bewegung gesammelt haben. Sowohl die türkische Arbeiterpartei als auch die Bewegung um den im Exil in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen gelten als Feinde des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan. Seit dem Putschversuch in der Türkei im Jahr 2016 geht der Präsident besonders hart gegen die Anhänger der Gülen-Bewegung vor.

In der Anklageschrift wird die politische Gesinnung des Angeklagten als "türkisch-nationalistisch" bezeichnet. Er soll die gesammelten Informationen an zwei türkische Geheimdienste weitergeleitet haben, darunter an den nationalen Nachrichtendienst MIT .

Hotelmitarbeiter sieht Pistole und ruft Polizei

Der Mann war Mitte September 2021 bei einem Großeinsatz in Düsseldorf festgenommen worden. Er trug im Hotel deutlich sichtbar eine Schreckschusspistole. Ein Mitarbeiter des Hotels rief die Polizei.

Mehrere Sondereinsatzkommandos rückten aus und durchkämmten das Gebäude. Einheiten mit Spezialfahrzeugen – darunter ein Panzerwagen – kamen zum Einsatz. Die umliegenden Straßen wurden gesperrt.

Liste mit Gülen -Anhängern

Bei den Durchsuchungen stießen die Ermittelnden im Hotelzimmer auf eine Liste mit Informationen über Anhänger der Gülen-Bewegung und auf Munition für eine Maschinenpistole.