Schüler in Köln fordern sicheren Schulweg

Jeden Morgen staut es sich auf den Straßen rund um mehrere Schulen im Kölner Westen: denn das Nadelöhr ist eine enge Straße zu dem früheren Gewerbegebiet. Dort sind in den vergangenen Jahren mehrere Schulen entstanden. Nach den Ferien werden noch zwei dazukommen. Rund zweitausend Schülerinnen und Schüler werden dann die Schulen im Kölner Westen besuchen.

Die Verkehrsplanung aber hinkt den Schülerzahlen und damit dem Bedarf an sicheren Radwegen hinterher. Die Situation derzeit: entweder schlängeln die Schülerinnen und Schüler sich mit dem Rad zwischen den Autos durch, oder sie kommen sich mit den zu Fuß gehenden Schülern in die Quere. Die Busse sind oft überfüllt und an der nahen S-Bahn-Station gibt es keinen gesicherten Überweg.

Schüler schlagen mit Demo und Video Alarm

Mit Fahrraddemos haben die Schüler auf die Situation aufmerksam gemacht und einen eigenen Film gedreht. Auch die Politik im Bezirk hat Verbesserungen gefordert. Die Stadt Köln hat mehrere Maßnahmen angekündigt. Ein neuer Kreisverkehr entsteht derzeit, sowie ein Fußgängerüberweg.

Außerdem will die Stadt zusätzliche Parkplätze einrichten. Dadurch soll die Geschwindigkeit der Autos reduziert werden. Das aber halten die Schüler für unsinnig. Denn dann müssten sie sich an noch mehr Autos vorbeischlängeln.

Die Alternative für viele: das Elterntaxi

Weil der Schulweg unsicher ist, werden noch mehr Schüler als an anderen Schulen mit dem Elterntaxi, also dem eigenen Wagen, zur Schule gebracht. Die Folge: noch mehr Verkehr in der ohnehin schon engen Straße. Eine Schulstraße, in der morgens zu Schulbeginn die Straße komplett gesperrt wird, kann nicht eingerichtet werden. Denn neben den Schulen sind auch Büros und Gewerbebetriebe in dem Gebiet entstanden.

Unsere Quellen: