Reine Männervereine unter Druck: Auch Düsseldorfer Jonges diskutieren Frauenfrage

Und was ist mit Männern in Frauenvereinen?

Im Januar erst hatte sich Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller kritisch dazu geäußert, dass die Jonges weiter keine Frauen aufnehmen wollen. Keller sprach damals sogar von Diskriminierung. Rolshoven war dem entschieden entgegengetreten und verwies auf weibliche Referentinnen und weibliche Ehrengäste, die gerne kämen. Den Vorwurf der Diskriminierung, "den können wir so nicht stehen lassen" , so Rolshoven damals. Außerdem stellte er die Frage in den Raum, was denn mit reinen Frauenvereinen sei wie dem einflussreichen Düsseldorfer "Venetienclub".

Neusser Schützen ernten Shitstorm für Frauen-Ablehnung

Mit der Frauenfrage sind die Düsseldorfer Jonges nicht allein. Auch der Neusser Bürger-Schützen-Verein hat erst vor Kurzem darüber debattiert, ob Frauen vollwertige Mitglieder werden sollten. In einer Abstimmung war die Mehrheit dagegen, es folgte bundesweite Kritik. Sowohl Jonges als auch Schützen müssen jetzt fürchten, dass Sponsoren sich abwenden.