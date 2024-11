Schaufensterpuppen symbolisieren getötete Frauen

In Mönchengladbach werden so viele Schaufensterpuppen im Untergeschoss des Minto aufgestellt, wie bis dahin in diesem Jahr Frauen in Deutschland von ihren Partnern oder Ex-Partnern ermordet wurden - aktuell sind es 85. Die Figuren werden ein Schild um den Hals tragen, auf dem die Nummer des Femizides und ein Satz zur Tat vermerkt ist. Nach der Eröffnung der Installation um 17 Uhr findet von bis 20.30 Uhr eine stille Mahnwache im gegenüberliegenden Hans-Jonas-Park statt.

In Münster wird ab 18 Uhr in der Stubengasse gegen Gewalt an Frauen und Queers demonstriert. Zur selben Zeit startet die Aktion der SDAJ Witteln vor der Stadtgalerie am Kugelbrunnen.

Das Bündnis "8. März Wuppertal" lädt ab 17 Uhr zur Kundgebung „Heraus zum Tag gegen patriarchale Gewalt!“ ein. Treffpunkt ist der neue Bahnhofsvorplatz am Wuppertaler Hauptbahnhof.

Unsere Quellen:

Social Media Accounts und Websiten der veranstaltenden Organisationen und Städte

