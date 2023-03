Fast 500 Kinder in Köln ohne Schulplatz - Eltern demonstrieren

" Schulplatz-Tombola stoppen " steht auf Plakaten. Und auch " Unsere Pänz sind keine Nieten " - etwa 200 Eltern und Kinder demonstrierten vor dem Rathaus, in dem am Montanachmittag der Schulausschuss des Kölner Stadtrates tagte. Die Teilnehmer der Demo wollen, dass die Politik und auch der Schuldezernent sehen, wie groß der Ärger ist.

Zweite Runde im Anmeldeverfahren startet

Die 493 Viertklässler haben bislang keinen Platz an einer weiterführenden Schule. Am Montag beginnt für sie eine zweite Runde der Anmeldephase - an den Schulen, die noch Kapazitäten haben. Die Stadt Köln hat dazu online eine Übersicht veröffentlicht: Sie zeigt, welche Schulen noch Plätze haben - nicht aber, wie viele es jeweils sind.

Eltern haben in den vergangenen Tagen selbst in Chat-Gruppen versucht, eine Übersicht zu erstellen - zum Beispiel auch dazu, welche Schulen derzeit einen Überschuss an Jungen oder an Mädchen haben, um die Chance des eigenen Kindes besser einschätzen zu können. Viele fürchten, dass es auf einige der noch möglichen Schulen jetzt einen regelrechten Run gibt, dass Plätze im Losverfahren verteilt werden und ihr Kind wieder leer ausgeht.