Currenta darf Löschwasser in den Rhein leiten

Die Kölner Bezirksregierung hat dem Chemieparkbetreiber die Einleitung der 20 Millionen Liter unter strengen Auflagen genehmigt. Zunächst muss Currenta das Wassergemisch mit einem zweistufigen Aktivkohlefiltersystem reinigen.

Versuche mit Aktivkohlefiltern hatten laut Bezirksregierung ergeben, dass die besonders umweltschädlichen Stoffe Clothianidin und Capstone B zu mehr als 99 Prozent aus dem Wasser herausgefiltert werden können.

Strenge Kontrollen

Currenta müsse sicherstellen, dass die Aktivkohle in den Filtern regelmäßig erneuert wird. Um zu prüfen, ob die Filter funktionieren, sollen die heiklen die Menge von Clothianidin und Capstone B zwei Mal täglich im gefilterten Wasser überprüft werden.

Erst nach der Reinigung mit Aktivkohle darf Currenta das Löschwasser-Abwasser-Gemisch in die Kläranlage in Leverkusen Bürrig pumpen. Dort werden die 20 Millionen Liter wie gewöhnliches Abwasser unter anderem mit Bakterien behandelt. Am Ende fließt das Löschwasser in den Rhein.