Diskriminierung innerhalb der LGBTQ-Community - Pride Month

1LIVE Intimbereich. . 42:20 Min. . Verfügbar bis 25.06.2028. 1LIVE.

Der Juni ist Pride Month, die LGBTQ-Community feiert und protestiert. Im 1LIVE Intimbereich geht es den ganzen Monat um Themen rund um die Pride und die Community. In der letzten Folge unseres Pride Month Specials hat Catrin Victoria zu Gast. Sie ist schwarz, pan und sagt, sie verliebt sich in Menschen und nicht in Geschlechter. Warum sie manchmal mit der Community struggelt erzählt sie im 1LIVE Intimbereich. Ein 1LIVE-Podcast, © WDR 2023

