Roboterhund Andie auf Patrouille

Wenn Florian Joist mit Roboterhund Andie zum Rundgang in der Bonner Müllverwertungsanlage startet, könnte man meinen, hier gehen zwei Gassi. So echt wirken die Bewegungen des Roboterhundes. Aus Boston in den USA haben sie den Roboter vor einigen Monaten nach Bonn geholt und ihm gleich auch einen Namen gegeben: Andie. Das steht für "An die Arbeit" .