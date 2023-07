Wie fit ist Roboter "Tobi" aus Bielefeld im Haushalt?

Technik streikt in der heißen Halle

Auch bei den anderen Aufgaben braucht das Team in Frankreich Geduld. Probleme hat Tobi zum Beispiel beim Gepäck tragen. In der 34 Grad heißen Halle in Bordeaux fällt plötzlich seine Kamera aus. Blind verfehlt er sein Ziel – hier gab es keine Punkte.

Noch steckt die Technik in den Kinderschuhen.

Einräumen von Geschirr in eine Spülmaschine ist auch nicht seine liebste Beschäftigung. Bei der WM sind die Tabs zu klein für seine Greifer und die Tür soll er von unten öffnen. Zu schwierig. Punkte bekommt Tobi dagegen fürs Tischabräumen.

Dann soll der Roboter Studentin Kathrin Lammers anderen Gästen vorstellen. Er bittet die Studentin Platz zu nehmen. "Please take the free seat I am looking at" . Diese Aufgabe klappte beim Wettbewerb gut.

Fehler finden und verbessern

Der Roboter reagiert auf Befehle – jede Bewegung ist auf seiner Festplatte gespeichert. Zugleich muss er flexibel reagieren. " Robotik ist viel testen, Fehler feststellen, sie verbessern, nochmal testen ," erklärt Kathrin Lammers. Sie befasst sich im zweiten Semester bereits mit so komplexen intelligenten Systemen. Tobi kommentiert alles, sagt genau vorher, was er macht. Auch die Sprache musste ihm erst beigebracht werden.

"Er ist für uns schon manchmal wie ein Kleinkind." Kathrin Lammers, Studentin

Noch steckt die Technik also in den Kinderschuhen. Dabei wären Serviceroboter vor allem für Menschen mit Handicap eine Erleichterung. " In Altenheimen wäre es auch eine gute Sache, wenn man zumindest diese einfachen Aufgaben abgeben kann damit Pflegekräfte mehr Zeit haben, sich mit den Patienten auch emotional auseinanderzusetzen ", meint Kathrin Lammers.

Serviceroboter Tobi und Studierende der Universität Bielefeld

Bis Roboter wie Tobi wirklich zuverlässige Helfer im Haushalt sind, dürften noch Jahre vergehen. " Große Unternehmen bauen erste Prototypen ", gibt Sven Wachsmuth einen Ausblick. Erstmal aber möchte das Team der Technischen Fakultät Bielefeld ihren Serviceroboter weiter fit machen und Platz fünf bei der nächsten Robocup-Weltmeisterschaft toppen.

Über das Thema berichtet die Lokalzeit OWL.