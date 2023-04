Tausende machen Fotos von der Bonner Kirschblüte

Mitten auf der Heerstraße stehen Elisabeth und Lydia und machen mit ihrem Smartphone ein Foto unter den Kirschblüten. Wie das perfekte Foto aussieht, wissen die beiden Studentinnen. Es muss authentisch sein, also nicht gestellt wirken. So, als ob gar kein Fotograf da wäre. Die beiden haben sich extra blaue Klamotten angezogen. Denn das Blau passe zum Rosa ideal. Für das perfekte Foto sind sie schon den ganzen Mittag in der Altstadt. Sie posen mal von links, mal von rechts und gehen auf und ab, um in der Bewegung Fotos zu machen. Nur das schönste Foto werden sie mit anderen teilen.

Für das perfekte Foto probieren Elisabeth und Lydia viele Posen aus.

Bis das perfekte Foto da ist, machen die beiden dutzende Aufnahmen. Wie sie, posen Tausende in diesen zwei Wochen der Bonner Kirschblüte für Fotos. Victoria Harlos beobachtet das jeden Tag durch die Fenster ihres kleinen Fotoladens. Als sie zum ersten Mal das rosafarbene Dach über der Altstadt sah, hatte es auch sie nicht mehr losgelassen.

So viele Fotos zu machen ist der Zeitgeist. Man muss die guten Erlebnisse einfangen. Victoria Harlos

Derzeit verkauft sie etwa 100 Postkarten mit Kirschblüten-Motiv pro Tag. Es ist Hochsaison für ihren Laden. Dass so viele Fotos machen, ist für sie der Zeitgeist. Sie beobachtet, dass viele mit den Fotos ein Gefühl festhalten wollen: Um sich zu erinnern, dieses Naturschauspiel in Bonn erlebt zu haben.

Sich zu inszenieren ist normal

Sich darstellen zu wollen ist menschlich, meint Kuratorin Lulinska.

Ein paar Kilometer südlich der Bonner Altstadt schaut Agnieszka Lulinska mit der Brille einer Kuratorin auf die Fotos der Kirschblüte. Ihre aktuelle Ausstellung: 1920er! Im Kaleidoskop der Moderne. Auch vor 100 Jahren haben sich Menschen auf Fotos inszeniert, wollten einem bestimmten Schönheitsideal entsprechen und dabei ganz individuell sein. Aber wie damals sind es neue Medien, die alles beschleunigen.

Tausende Fotos haben User bei Instagram unter dem Hashtag #kirschblütebonn hochgeladen. Es sind Erinnerungen, Inszenierungen und Gefühle, die festgehalten wurden, damit die Kirschblüten auch dann weiter blühen, wenn der Frühling längst vorbei ist.

