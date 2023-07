Endlich ein eigenes Bienenvolk - Jungimker im Oberbergischen

David Koch und Nadja Adler (links) schauen zu, wie der Bienenkasten geöffnet wird.

Nadja Adler und David Koch sind ein bisschen nervös. Denn erst vor zwei Jahren hat das Paar aus Odenthal selbst seine ersten zwei Bienen-Völker erhalten. Im Bienenzuchtverein Bechen e.V. in Kürten. Und genau hier geben sie heute auch ein Volk an einen Jungimker ab. Um die 5.000 Tiere. Langsam und behutsam wird Rahmen für Rahmen aus der großen Bienen-Kiste gehoben und in eine komplett neue Kiste gesteckt. Vor allem Nadja wollte schon immer ein eigenes Bienen-Volk. "Ich habe das erste Mal während der Uni einen Imker-Kurs gemacht. Das hat mich so fasziniert, dass ich das selbst machen wollte."

Einstieg in die Hobby-Imkerei

Marion Schmidt - 1. Vorsitzende Bienenzuchtverein Bechen e.V.

Zwei Jahre dauert die Ausbildung, danach erhalten die Jung-Imker ihr erstes eigenes Volk. Marion Schmidt ist die 1. Vorsitzende des Bienenzuchtvereins Bechen e.V. , einem der größten in der Region. Fast 100 Jahre existiert er schon, seit 40 Jahren gibt´s den sogenannten Lehrbienenstand mit der Ausbildung zum Hobby-Imker. "Beim Imkern geht es aber am Wenigsten um den Honig, sondern um die Bestäubung der Pflanzen" , erklärt Marion Schmidt. Denn ohne Bienen und andere Insekten würde das gesamte Ökogefüge in Schieflage geraten.

Kalter Frühling, heißer Sommer

David Koch und Nadja Adler

Gab´s für die Bienen im kalten und nassen Frühjahr nur wenig Futter, haben sie das im Juni und Juli wieder aufgeholt. Und auch die beiden Völker von Nadja und David haben sich explosionsartig vermehrt, wie David sagt. "Wir haben inzwischen 18 Völker, das ist kaum zu glauben. Und von nur fünf Völkern haben wir 250 Kilo Honig geerntet" . Den die beiden natürlich auch verkaufen.

Fleißige Pollensammler

Für ein Glas mit 500 Gramm Honig muss eine einzige Biene übrigens 200.000 Kilometer fliegen. Eine riesige Leistung der kleinen Insekten. Wie gut, dass es hier im Bienenzuchtverein in Kürten jedes Jahr genug Jung-Imker gibt, die sich um die wichtigen und nützlichen Tiere kümmern.