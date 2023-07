Barbie-Sammlerin aus Düsseldorf hat 18.500 Puppen zu Hause

Mal trägt eine einen Leopardenrock, mal eine Seidenbluse oder einen Trenchcoat in Metallic-Look – und immer passende Taschen und Schuhe dazu. Bettina Dorfmanns Barbiepuppen sind seit Jahrzehnten immer modisch up to date angezogen.

Ganzes Zimmer nur für Puppen

Die schlanke 62 -Jährige mit langen, hellblonden Haaren hat im ersten Stock ihres Hauses ein ganzes Zimmer nur für ihre Puppen. Rund 18.500 Barbies besitzt die Düsseldorferin und steht damit seit 2017 im Guinnessbuch der Rekorde. Einen Teil ihrer Schätze hat sie Zuhause in Vitrinen stehen, der andere Teil ist auf Ausstellungen zu sehen.