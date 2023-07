"Barbie" und "Oppenheimer": Lohnt sich der Gang ins Kino?

Und der bestimmt die Geschichte um die "stereotype Barbie" (gespielt von Margot Robbie, 33), deren normales Barbie-Leben in einer normalen Barbie-Traumvilla in Barbieland ins Wanken gerät. Denn eines Morgens ist das Wasser in Barbies Dusche kalt, ihre Füße sind platt, sie wird von Todesgedanken gequält. Die stereotype Barbie passt nicht mehr in ihre heile Barbie-Welt! Was tun?

Die "seltsame Barbie" mit abgeschnittenem Haar und Farbe im Gesicht rät ihr, die Person zu finden, die mit ihr spielt. Dazu muss Barbie in die reale Welt. Mit auf die Entdeckungsreise kommt Ken, gespielt von Hollywood-Star Ryan Gosling. Die Macher betonen, dass der Film an alle - also auch an Jungs und Männer - gerichtet sei.