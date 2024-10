Nach Feierabend kurz ins Fitnessstudio eine halbe Stunde auf das Laufband und ein paar Gewichte stemmen: Das gehört für viele Menschen inzwischen zur sportlichen Routine. Dass das aber auch ärgerlich sein kann, mussten in den vergangenen Wochen zahlreiche Autofahrer schmerzlich erfahren. Denn ihre Fahrzeuge wurden von dreisten Dieben vom Parkplatz weggeklaut.

Täter brechen Spinde auf und klauen Autoschlüssel

Wobei die Masche immer dieselbe ist: Die Täter brechen in den Umkleideräumen der Fitness-Kette FitX Spinde auf und stehlen neben Wertsachen gezielt die Schlüssel von hochwertigen Autos. Rund ein Dutzend solcher Fälle gab es zuletzt an Rhein und Ruhr. Unter anderem im Kreis Mettmann, in Düren, Essen und Oberhausen.

Polizei sucht Zeugen der Diebstähle

Alleine in Ratingen und Hilden sei so schon ein Schaden von über 220.000 Euro entstanden, sagte ein Sprecher der Polizei im Kreis Mettmann dem WDR . Er berichtet von sechs Autodiebstählen innerhalb kurzer Zeit. Die Ermittlungen dazu liefen auf Hochtouren. Zu den Vorfällen werden dringend Zeugen gesucht. Derzeit könnten aber noch keine Details zu konkreten Erkenntnissen veröffentlich werden, so der Sprecher. Denn man wolle den Erfolg der Ermittlungen nicht gefährden.

Fitness-Kette: Täter melden sich als reguläre Mitglieder an

Möglicherweise verschaffen sich die Täter mit gestohlenen Mitgliedskarten Zugang zu den Studios. Oder die Diebe treten kurzerhand in den Fitnessclub ein. Johanna Pistor, Sprecherin der Fitnessstudio-Kette FitX:

Wir gehen davon aus, dass sich der oder die Täter als reguläres Mitglied anmelden und dann mit ihrer Mitgliedskarte das Studio betreten. Johanna Pistor, Sprecherin der Fitnessstudio-Kette FitX

Die Sicherheitsmaßnahmen in den Filialen von FitX erklärt die Sprecherin so: "Am Eingang müssen die Mitglieder mit der Karte ein Drehkreuz passieren. An einer Theke erfolgt eine Sichtkontrolle, ob das im System hinterlegte Bild mit der Person übereinstimmt. " Auch die Spinde in den Umkleiden können mit der Mitgliedskarte geöffnet werden.

FitX-Sprecherin: " Ein Spind ist kein Tresor"

FitX-Sprecherin Pistor gibt aber auch zu bedenken: " So ein Spind ist kein Tresor. Das gelte für Schwimmbäder, Fitnessstudios oder Saunabetriebe gleichermaßen" Sie empfiehlt, Wertsachen nicht in den Spinden in den Umkleiden zu lassen, sondern die speziellen Wertsachen-Schließfächer zu nutzen. Eine Kamera-Überwachung der Umkleiden sei nicht möglich, so die Sprecherin. Aktuell prüfe man aber die Möglichkeit, Kameras auf den Parkplätzen zu installieren.

FitX ist gerade dabei, in sämtlichen 100 Studios in Deutschland ein - so das Unternehmen - " extrem sicheres Spind-System zu installieren ". Bei Neueröffnungen sei das System schon Standard. Die bestehenden Filialen, zum Beispiel in Ratingen und Hilden, würden peu-á-peu nachgerüstet, so die Sprecherin.

Unsere Quellen:



FitX-Sprecherin Johanna Pistor

Pressestelle Polizei Kreis Mettmann

Pressestelle Polizei Düren

Über dieses Thema berichtet der WDR am 17.010.2024 auch im Radio auf WDR 2.