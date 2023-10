Jüdische Auszeichnung für Strack-Zimmermann: Laudatio von Hape Kerkeling

Als sie von ihrer Auszeichnung erfahren habe, sei sie einen Moment sprachlos gewesen, sagte die FDP -Politikerin und Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestages in ihrer Dankesrede. " Und diejenigen, die mich kennen, wissen: Das ist eher selten. "

Mit der undotierten Auszeichnung würdigt die Jüdische Gemeinde nach eigenen Angaben den Einsatz von Strack-Zimmermann für den Schutz jüdischer Einrichtungen, die Unterstützung Israels, den Abbau von Vorurteilen und das Gedenken der Shoah-Opfer.

Strack-Zimmermann fordert mehr Zivilcourage gegen Antisemitismus

Die Veranstaltung in der Düsseldorfer Synagoge stand in diesem Jahr ganz unter dem Eindruck des Überfalls der islamistischen Hamas auf Israel. Dazu hatte sich Strack-Zimmermann bereits im Vorhinein mehrfach klar positioniert. In ihrer Dankesrede forderte sie, dass " wir nicht nur hinter unseren jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern stehen, sondern uns auch sichtbar vor sie stellen. "

Wer annehme, dass die aktuelle Situation nur Menschen jüdischen Glaubens etwas anginge, täusche sich gewaltig. Sowohl der Angriff Russlands auf die Ukraine als auch der Überfall der Hamas auf Israel seien " ein Angriff auf uns alle ", so Strack-Zimmermann.

Laudator Hape Kerkeling für Staatsbürgerkunde in Schulen

Die Laudatio für die gebürtige Düsseldorferin hielt der Entertainer und Schauspieler Hape Kerkeling. Beide kannten sich bisher nicht persönlich, obwohl auch Kerkeling mehrere Jahre in Düsseldorf gewohnt hat. Strack-Zimmermann hatte sich ihn selbst als Laudator gewünscht.

In seiner Rede gab sich Kerkeling ernst und setzte Humor nur sehr dosiert ein. " Wir haben unterschätzt, wie stark der Wille zur Zerstörung unserer offenen und freien Gesellschaft auf Seiten der Gegner geworden ist ", so Kerkeling.

Er sehe die Demokratie in Deutschland auf eine harte Probe gestellt und forderte in seiner Rede, Staatsbürgerkunde in der Schule einzuführen. An Strack-Zimmermann lobte Kerkeling ihre Geradlinigkeit, Offenheit und ihr Mut in der politischen Debatte.

