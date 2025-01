Auch in anderen NRW -Städten wächst Staugefahr

Auch Köln, Bonn, Siegen und Münster verzeichnete deutliche Zuwächse der Stauzeiten. Den größten Sprung in Nordrhein-Westfalen machte Wuppertal. Dort mussten die Verkehrsteilnehmer sogar ein Drittel mehr Zeit für Staus einplanen. Paderborn und Mönchengladbach gehören hingegen zu den wenigen Städten, in denen die Stauzeiten gegenüber dem Vorjahr abgenommen haben.

Viele Staus im Ruhrgebiet

Den staureichsten Straßenabschnitt in Deutschland gibt es auf der A3 in Duisburg, und zwar in nördlicher Richtung zur A40 . Hier fielen durchschnittlich elf Minuten Verzögerung pro Tag an, was für tägliche Pendler immerhin einen Zeitverlust von 44 Stunden im Jahr bedeutet. Auch sonst ist das Ruhrgebiet stark vertreten. Rund um die A40 und auf der A52 gibt es gleich mehrere Stauhotspots in Duisburg und Essen.

Dabei spielt der Umbau des Autobahnkreuzes Duisburg-Kaiserberg eine große Rolle. Dort treffen die wichtigen Verkehrsadern A3 und A40 aufeinander. Interessanterweise schaffte es auf der A3 ein mittäglicher Stau unter die Top 10. Um 13:00 Uhr verloren Autofahrer dort in Richtung Süden etwa sieben Minuten pro Tag oder 26 Tage im Jahr.

Infrastruktur der Städte stößt an Grenzen