" Das wird einer der größten Tage des Düsseldorfer Karnevals außerhalb von Rosenmontag ", zeigte sich der Vizepräsident des Comitees Düsseldorfer Carneval (CC), Stefan Kleinehr, am Dienstag bei der Vorstellung des "Tag des Karnevals" überzeugt und selbstbewusst.

Mit einem umfangreichen Programm in der gesamten Altstadt wollen die organisierten Karnevalisten am Samstag ihr 200-jähriges Bestehen groß feiern, am liebsten gemeinsam mit vielen Düsseldorfern und übrigen Altstadt-Besuchern.

Gruppen und Bands tingeln zwischen Kneipen

Mehr als 20 Düsseldorfer Karnevalsvereine werden ihre Lager, sogenannte "Biwaks", vor elf Altstadt-Kneipen aufschlagen. Über mehrere Stunden gibt es überall dort Musik- und Tanzeinlagen. Zahlreiche Künstler, Bands sowie Prinzenpaare und Jugendgruppen der Vereine schauen bei allen Stationen vorbei, um sich zu präsentieren.

CC-Vizepräsident Stefan Kleinehr

" Wir wollen mit dem Tag des Karnevals vor allem auch Menschen gewinnen, die bisher noch nicht viel mit dem Karneval am Hut haben ", erklärt Kleinehr. " Wir wollen unsere Jugendarbeit präsentieren, modern auftreten und zeigen, dass der Düsseldorfer Karneval in der Stadt und Gesellschaft präsent ist. "

Garden aus anderen Hochburgen zu Gast

Zum Düsseldorfer Jubiläum reisen auch mehrere Garden aus anderen närrischen Hochburgen an. So werden Vertreter aus Köln, Aachen, Bonn und Mainz durch die Altstadtgassen ziehen.

Garden werden durch die Altstadt ziehen

Ein Höhepunkt soll ein gemeinsamer Umzug aller Garden mit insgesamt rund 1400 Teilnehmern zum Rathaus werden, wo die Musikzüge der Garden ein kleines Platzkonzert für die närrischen Ehrengäste auf dem Rathausbalkon spielen werden.

" Wir wollen wirklich die gesamte Altstadt an diesem Tag einnehmen, eine schöne Zeit mit den Menschen haben und mit ihnen ins Gespräch kommen ", so Kleinehr. Unter anderem wird auch eine große Hoppeditz-Figur zum Anfassen in den Altstadtgassen unterwegs sein.

Empfang und Laudatio im Rathaus

Zu Ehren des närrischen Jubiläums wird es am Samstagmittag außerdem einen Empfang im Rathaus von Oberbürgermeister Stephan Keller ( CDU ) und mit zahlreichen Ehrengästen aus Karneval, Politik und Gesellschaft geben.

Ein ehemaliger Hoppeditz-Darsteller soll dort dann auch eine Laudatio auf den Düsseldorfer Karneval und sein 200-jähriges Bestehen halten.

Finanzierung durch neuen Förderverein

Finanziert wird der große Feiertag vor allem durch den im vergangenen Jahr neu gegründeten "Club 111", in dem sich normale Bürger, Unternehmen und Andere zusammentun und den Düsseldorfer Karneval mit regelmäßigen finanziellen Beiträgen unterstützen können.