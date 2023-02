Zu böse? Karnevalsrede über Merz sorgt für Streit

Bissig, scharf und für den Angesprochenen oft eher unangenehm – so laufen viele politische Karnevalsreden. Die FDP-Verteidigungspolitikerin hat sich dabei unter anderem an Friedrich Merz abgearbeitet. Im Netz verbreiteten sich Ausschnitte aus der Rede, die CDU kann allerdings weniger darüber lachen.

Was hat Marie-Agnes Strack-Zimmermann gesagt?

"Zum Flugzwerg aus dem Mittelstand" , so leitete Strack-Zimmermann zu Friedrich Merz über, ohne seinen Namen zu nennen. "Den wollte zwei Mal keiner haben, weil er nur schwerlich zu ertragen" , beginnt die FDP -Politikerin dann auszuteilen und dabei bleibt es nicht:

"Nach außen bürgerlicher Schein, im Herzen aber voll gemein. Wer vor Krieg geflohen ist, verhöhnt er als Sozialtourist. Heißt ein Junge Ali und nicht Sascha, beschimpft er ihn als Grundschul-Pascha und alle Klimaaktivisten sind für ihn nur noch Terroristen." Marie-Agnes Strack-Zimmermann

in ihrer Rede beim "Orden wider den tierischen Ernst"

Strack-Zimmermann trat als böse Stiefmutter von Schneewittchen auf und lief zum Skandal-Hit "Layla" zur Rednerposition. Dort teilte sie vor allem gegen Männer in der Politik aus, unter anderem gegen "Bergzwerg" Markus Söder, "Vodkazwerg" Wladimir Putin und eben gegen "Flugzwerg" Friedrich Merz.

Was sagt die CDU?

In der CDU sind jetzt einige sauer. So verhalte man sich selbst im Karneval nicht, sagte CDU-Generalsekretär Mario Czaja der "Rheinischen Post". "Das war ein neuerliches Unterschreiten von anständigem Umgang und anständiger Sprache" , so Czaja.

Auch CDU-Politkerin Julia Klöckner kritisierte die Rede, diese sei " nicht souverän " und "persönlich diffamierend" . Strack-Zimmermann hat bereits selbst auf die Kritik reagiert und fordert, die Rede mit mehr Humor zu nehmen. Dazu verweist sie auf ein Bild aus der TV-Aufzeichnung, auf dem sich NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) über die Rede zu amüsieren scheint.

Was gab es sonst für Reaktionen?

Es gab vor allem sehr viele Reaktionen, insbesondere auf Twitter. Dort findet sich auch Kritik an der Rede, viele feiern die Politikerin aber auch für ihren Humor. Der Essener SPD-Poltiker Ali Kaan Sevinc verweist darauf, dass es beim politischen Aschermittwoch in Bayern oft zu ähnlichen Reden komme.