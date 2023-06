Martina Paucksch ist sauer. Die 54-Jährige betreibt vier Apotheken in Düsseldorf, diese werden jedoch am Mittwoch zu bleiben. " Der Alltag strengt sehr an momentan, weil ich große Probleme habe, an Medikamente zu kommen, um die Versorgung sicherzustellen. Darüber hinaus muss ich schauen, wie ich Personallücken gestopft bekomme ."

Seit der Corona-Zeit habe sich die Lage nochmal verschärft, so dass aktuell bei einigen Medikamenten keine Versorgung mehr sichergestellt werden könne, so Paucksch. Das liege vor allem an den Rabattverträgen der Krankenkassen mit den Herstellern, um die Medikamente so günstig wie möglich anzubieten. Es gebe immer weniger Hersteller, die wichtige Wirkstoffe produzierten, und wenn einer ausfalle, sei schnell der Engpass da.

Seit Jahren keine Honorarerhöhungen

Martina Paucksch

Was Martina Paucksch und viele ihrer Kollegen auf die Straße treibt, ist auch die fehlende Finanzierung der Apotheken. Seit 2004 habe es lediglich eine Honorarerhöhung um drei Prozent gegeben, erzählt sie. In dieser Zeit seien die Löhne ihrer Beschäftigten aber um rund 40 Prozent gestiegen. Pro verschriebenem Medikament bekommt sie aktuell ein Beratungshonorar von 8,35 Euro.

Davon müssten jedoch inzwischen noch zwei Euro als Rabatt an die Krankenkassen abgegeben werden: " So können wir aber nicht mehr wirtschaften ", ärgert sich die Apothekerin. " Erst spart man an den Medikamenten, nun an den Apotheken, das wird zu mehr Schließungen führen und setzt die wohnortnahe Versorgung aufs Spiel. "

Zu viel Bürokratie?

Paucksch fordert deshalb eine Erhöhung auf zwölf Euro, damit die Apotheken weiter existieren könnten. Dazu müsse Bürokratie abgebaut werden. Sie sitze inzwischen deutlich länger im Büro als sie hinter dem Verkaufstresen stehe. Mehrere Mitarbeiterinnen sind parallel mit Dokumentationen beschäftigt.