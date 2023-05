Antibiotika für Kinder auch in NRW-Krankenhäusern knapp

Produktion in Asien

Eine grundsätzliche Lösung der Versorgungsengpässe sieht Laumann in einer Umstrukturierung der Lieferbeziehungen bei Arzneimitteln – insbesondere bei Antibiotika. Diese werden überwiegend in Asien hergestellt, vor allem in China und Indien. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine werden die Transportketten immer wieder unterbrochen. Hinzu kommt: Die Produktion ist offenbar so knapp bemessen, dass Infektionswellen, wie sie Anfang des Jahres zum Beispiel bei Scharlach auftraten, nicht aufgefangen werden können.