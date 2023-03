Ärger um Plexiglaswände und Co – Kölner Gastronomen sollen Wetterschutz abbauen

Holzwände mit Plexiglas, Schirme, Blumen und Lichterketten – vor dem Restaurant von Gastronom Tobias Mintert im Belgischen Viertel in Köln sollen Gäste auch bei Wind und Wetter einen möglichst gemütlichen Platz haben. Mintert hat viele Ideen umgesetzt und viel Geld investiert, seitdem in der Corona-Pandemie immer mehr Menschen draußen sitzen wollten: "Die Leute nehmen das super dankbar an" , sagt er – und das nicht nur, weil sie vor Wind und Wetter geschützt sind: "Was wir ursprünglich gar nicht im Sinn hatten, war, dass es auch als Abgrenzung zum Straßenverkehr wahrgenommen wird, dass Eltern mit ihren Kindern sich an unsere Plätze setzen und die Kinder eben nicht mal schnell auf die Straße laufen können ."

Die Stadt Köln hatte während der Pandemie eine Reihe von Ausnahmeregelungen erlassen, um Gastronomiebetriebe zu unterstützen: Sie durften mehr Fläche für ihre Außengastro nutzen – auch auf Parkplätzen – und konnten Aufbauten wie die Plexiglaswände in einem vereinfachten Verfahren beantragen.

Stadt Köln „Wetterschutzelemente kurzfristig entfernen“

Doch jetzt sollen diese Aufbauten kurzfristig weg: Wenn es nach der Stadtverwaltung Köln geht, müssen sie bis zum 1. April abgebaut sein – so steht es in einer Mitteilung, die die Stadt Anfang der Woche veröffentlicht hat: " Mit dem Ende der Pandemie müssen Wetterschutzelemente weichen" , heißt es, "Gastronom*innen sind aufgefordert, Palettenwände und Co. kurzfristig zu entfernen." Wer der Aufforderung nicht nachkomme, müsse mit einem Verwarn- beziehungsweise Bußgeld rechnen.

Für die Interessensgemeinschaft der Kölner Gastronomen, die IG Gastro, kam diese Mitteilung überraschend, erzählt der Co-Vosritzende Till Riekenbrauch: "Dass der 31.3. als Stichtag mal im Raum stand, lässt sich eigentlich nur aus alten Corona-Regeln herleiten. Es gab neue Ratsbeschlüsse, die das Ganze in unseren Augen verlängert haben bis mindestens Ende 2023."

Riekenbrauch bezieht sich unter anderem auf einen Beschluss aus Februar 2022. In dem heißt es: "Die Genehmigung zur Nutzung der Außenflächen inklusive der widmungsfremden Außengastronomieflächen im Straßenland und im öffentlichen Raum wird für die Gastronomie vorläufig bis Ende 2023 verlängert. Ebenso dürfen die winterfesten Bauten auch über den 31.03.2022 hinaus bestehen bleiben."

IG Gastro fordert Mitglieder auf, nicht abzubauen

Die IG Gastro spricht von einem Fehler der Verwaltung und fordert, dass die Außengastro bis Ende des Jahre so bleiben darf, wie sie ist – inklusive der Wetteraufbauten: "Wir empfehlen unseren Mitgliedern sich an die Politik zu halten, die das anders beschlossen hat, und nicht abzubauen!", so Riekenbrauch.

Die Stadt Köln schreibt auf WDR-Anfrage, die zusätzlichen Außengastronomieflächen dürfen weiterhin bis Ende 2023 genutzt werden – gleichzeitig heißt es aus der Pressstelle aber, die generelle Zulässigkeit für die Wetterschutzelemente ende zum 31. März 2023. Und: Die Gastronomie sei im Vorfeld darauf hingewiesen worden. Beschäftigte des Ordnungsamtes würden "zeitnah" kontrollieren, ob die Flächen von den Elementen freigeräumt sind. Immerhin heißt es: "Die Stadt Köln wird nicht nur im Hinblick auf die aktuelle Wetterlage bei ihren Kontrollen mit Augenmaß vorgehen."

Holzwände für 7.000 Euro landen auf der Müllkippe

Gastronom Tobias Minters überlegt jetzt, wie er es schaffen soll, bis zum Wochenende seine Holwände abzubauen - er war fest davon ausgegangen, dass er sie bis Jahresende behalten kann: "Es wird jetzt vermutlich auf die Müllkippe gebracht, weil in so kurzer Zeit irgendwelche Lagerflächen zu organisieren, die dann auch wieder mit Kosten verbunden sind, klappt nicht" . Allein der Materialaufwand habe bei 7.000 Euro gelegen, dazu kamen viele Stunden Arbeitszeit. Seine Gäste werden den Wetterschutz sicher vermissen, sagt Mintert.

