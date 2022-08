Innerhalb eines Tages: Rheinpegel in Köln sinkt um 7 Zentimeter

Der seit Tagen ungewöhnlich niedrige Stand des Rheinpegels hat wegen der anhaltenden Trockenheit auch am Sonntag wieder einen deutlichen Rückgang erfahren: Am Morgen lag der Pegelstand in Köln demnach bei nur noch 75 Zentimetern, wie aus einer aktuellen Übersicht des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Rhein hervorgeht. Das sind sieben Zentimeter weniger als am Samstagmorgen.

Rekord-Niedrigstände werden wohl noch nicht erreicht

In Düsseldorf sank der Pegelstand am Sonntagmorgen auf 37 Zentimeter und damit um sechs Zentimeter innerhalb von 24 Stunden. Immerhin: Die Fahrrinne in Höhe der beiden größten Städte Nordrhein-Westfalens hatte nach den bisher jüngsten Daten von Freitag noch eine Wassertiefe von knapp zwei Metern. Denn: Der Pegelstand zeigt nicht die tatsächliche Wassertiefe an, sondern die Differenz zwischen der Wasseroberfläche und dem sogenannten Pegelnullpunkt. Der wiederum liegt nicht am tiefsten Punkt der Flusssohle.