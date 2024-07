Cannabis Social Clubs brauchen langen Atem

Auf diesen Tag haben die Wuppertaler Cannabis Social Club-Gründer zwei Jahre lang gewartet. Doch zum Start der Anbauvereine Montag, so wie es das Cannabisgesetz erlaubt, haben die neun Freunde noch viel Arbeit vor der Brust. Ihre Anbauhalle ist noch nicht fertig. Seit Monaten versuchen sie diese in ihrer Freizeit so herzurichten, wie es das Gesetz verlangt – angefangen von der Aufteilung der Räume bis hin zum Sicherheitskonzept.

Bezirksregierungen erteilen Lizenz

Sebastian Brebeck aus Wuppertal

Doch ohne Lizenz dürfen die Vereinsgründer keine einzige Pflanze züchten. Immerhin wissen sie seit vergangener Woche, dass die Bezirksregierung Düsseldorf für sie zuständig ist. Monatelang war das unklar. " Die Argumentation, dass das jetzt zu kurzfristig war, ist quatsch. Es war genug Vorlaufzeit da ", sagt Mitgründer Sebastian Brebeck mit Blick auf die wochenlang unklare Lage.

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat für die Lizenz-Vergabe extra 20 neue Stellen geschaffen. Das das alles auf dem letzten Drücker geschieht, liege an der Bundesregierung und ihren kurzfristigen Änderungen am Cannabis-Gesetz, sagt Laumann. Nur deswegen seien die Bezirksregierungen auf die Anträge nicht gut vorbereitet.

Wie viel Cannabis die Social Clubs ihren bis zu 500 Mitgliedern geben dürfen ist indes schon länger klar. Wer zwischen 18 und 21 Jahre alt ist, bekommt pro Monat maximal 30 Gramm. Ab 21 Jahren bekommen die Mitglieder bis zu 50 Gramm im Monat. Minderjährige sind in den Clubs nicht erlaubt so wie auch der Konsum in den Vereinsräumen. Außerdem muss jeder Verein ein Präventionskonzept vorlegen.

Ärzte warnen davor, dass Minderjährige durch die Social Clubs leichter als bisher an Cannabis kämen. Bei intensivem Konsum von unter 25-Jährigen wird eine Zunahme schwerer Störungen wie Psychosen befürchtet.