EM in Düsseldorf: Fanmärsche vor Achtelfinale

Der Fanmarsch der belgischen Fans startet um 14:30 Uhr im Rheinpark, kurz danach ziehen die französischen Fans ein Stück weiter nördlich vom Aquazoo in Richtung Stadion.

Zwischenzeitlich muss die Polizei deshalb Straßen sperren. Betroffen sind unter anderem die Kaiserswerther Straße stadteinwärts und die Cecilienallee am Rheinufer. Sobald die Fans vorbeigezogen sind, werden die Bereiche aber wieder freigegeben.

Viele Fans beider Teams in der Stadt erwartet

Bereits seit dem Morgen sind Fußballfans in der Düsseldorfer Altstadt unterwegs. In den Fanzonen am Burgplatz und am Schauspielhaus werden auch am Abend wieder viele Zuschauer zum Public Viewing erwartet. Es ist das vorletzte EM -Spiel, das in Düsseldorf ausgetragen wird.

