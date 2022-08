Sonne satt - Wo das Sommerwetter für Probleme sorgt und wo nicht

In NRW ist es warm, es ist sonnig - und daran wird sich in den nächsten Tagen nichts ändern. Nach Tages-Höchstwerten am Sonntag von bis zu 27 Grad in der Kölner Bucht bei viel Sonnenschein geht nach Angaben der WDR-Wetterredaktion das hochsommerliche Wetter auch zum Wochenbeginn weiter. Und dabei wird es von Tag zu Tag noch etwas wärmer - Regen ist vorerst nicht in Sicht.

Sonnig, gering bewölkt, trocken: So präsentiert sich den Meteorologen zufolge das Wetter am Montag. Die Temperaturen erreichen 24 Grad im Mindener Land und bis 29 Grad im Rhein-Sieg-Kreis, im Bergland gibt es 21 bis 23 Grad.

Zum Schulstart sind bis zu 33 Grad möglich

Sonne satt auch am Dienstag. Allenfalls lockere Wolken zeigen sich am Himmel. Es wird " sehr warm bis heiß bei 26 bis 31 Grad ", heißt es aus der WDR -Wetterredaktion. Und am Mittwoch, wenn die Schulen in NRW nach den Sommerferien wieder starten, kann es in Teilen des Landes sogar bis zu 33 Grad warm werden.

Auch am Donnerstag setzt sich das sonnige und trockene Wetter fort, die Nachmittagswerte liegen zwischen 29 und 34 Grad.