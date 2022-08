Das Landwirtschafts- und Innenministerium haben ein gemeinsames Konzept zur Waldbrandvorbeugung und Bekämpfung in NRW vorgelegt. Der Aufbau einer geeigneten und spezialisierten Gefahrenabwehr sei eine "elementare Aufgabe", die in der Zukunft weiter an Bedeutung gewinne, heißt es in dem rund 40-seitigen Dokument.

Alle Infos gibt es in unserer Multimedia-Reportage: