Zum Tod von Queen Elizabeth II.: Flaggen in NRW am Freitag auf halbmast

Seit Donnerstagnachmittag schaut die Welt nach Großbritannien: In den wenigen Stunden seit dem Tod der Queen häufen sich die Trauerbekundungen. In London selbst werden am Freitagmittag die Glocken an der St. Paul’s-Kathedrale und Westminster Abbey läuten, im Hyde-Park soll es anschließend Kanonen-Salutschüsse geben. " Wir trauern um Queen Elizabeth II. Sie war Vorbild und Inspiration für Millionen, auch hier in Deutschland ", so Bundeskanzler Olaf Scholz. " Ihr Einsatz für die deutsch-britische Aussöhnung nach den Schrecken des Zweiten Weltkrieges bleibt unvergessen. "

