Queen Elizabeth II. ist tot: Nun folgt Operation "London Bridge is down"

Seit Jahren liegt er vor, der Plan. Darin ist minutiös vorgegeben, was folgt, wenn Queen Elizabeth II. verstirbt. Auf den ersten Blick mutet das makaber an. Doch der Plan namens "London Bridge is down" - auf Deutsch: "Die London Brücke ist eingestürzt" - hat durchaus seine Berechtigung. Schließlich ist der Tod der Queen ein Ereignis, das nicht nur Großbritannien in Trauer versetzt. Damit die emotionale Aufruhr nicht zu Chaos führt, ist alles sorgfältig und detailliert festgehalten, wie vorzugehen ist.

Die Todesnachricht dürfte Sir Edward Young verkündet haben. Er ist der Privatsekretär der Queen und nimmt Kontakt zur Premierministerin des Vereinigten Königreichs (derzeit Liz Truss) auf. Die Botschaft von Young an die Premierministerin lautet wörtlich: " London Bridge is down ". Von einem unbekannten Ort des Außenministeriums wird diese Nachricht an die 15 Commonwealth-Nationen gesendet, deren Staatsoberhaupt die Queen ist, sowie an die 36 anderen Commonwealth-Mitglieder. Die ersten, die es erfahren, sind also die Generalgouverneure, Botschafter und Regierungschefs dieser Ländern.