Nach Explosion in Ratingen: Verletzte Einsatzkräfte haben Intensivstation verlassen

Fünf Wochen nach der Brand-Attacke auf Einsatzkräfte in Ratingen haben ein Feuerwehrmann und ein 29-jähriger Polizist inzwischen die Intensivstationen verlassen können, so die Polizei Mettmann am Donnerstag auf WDR-Nachfrage. Beide werden weiterhin in Spezialkliniken für Brandverletzte behandelt. Eine 25-jährige Polizistin liegt weiter im künstlichen Koma.

"Der Genesungsprozess wird bei einigen voraussichtlich sehr, sehr lange andauern" Herbert Reul, NRW-Innenminister

Die Einsatzkräfte waren am 11. Mai mit Brandsätzen in einem Ratinger Hochhaus attackiert worden und hatten schwerste Verbrennungen erlitten. Insgesamt 35 Menschen waren bei der Explosion verletzt worden. "Der Genesungsprozess wird bei einigen voraussichtlich sehr, sehr lange andauern" , sagte NRW-Innenminister Herbert Reul ( CDU ) etwa eine Woche nach der Explosion über einige der Verletzten.

Zunächst hilflose Person vermutet

Ein 57-jähriger Ratinger soll die Explosion ausgelöst haben, als Polizei und Feuerwehr Mitte Mai seine Wohnungstür öffneten. Die Einsatzkräfte vermuteten in der Wohnung eine hilflose Person. Weil der Briefkasten überquoll, hatte die Vermieterin die Behörden informiert.