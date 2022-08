Polizist erschießt Jugendlichen: "Das geht tief in die Seele des Beamten"

Ein Jugendlicher stirbt in Dortmund aufgrund von Schüssen aus einer Polizeipistole. Vor allem für Angehörige und Freunde ist das schwer erträglich. Aber auch für den Polizisten selbst. " Das geht tief in die Seele des Beamten “, sagt Notfallseelsorger und Ex-Polizist Jürgen Röhr dem WDR .

Röhr weiß, wovon er spricht. Jahrelang hat er als Polizist gearbeitet, war zuletzt bei einem Einsatz angeschossen worden und lag mehr als drei Monate im Koma. Heutzutage leitet er eine Selbsthilfegruppe für Polizisten. Als er am Dienstag von dem tragischen Ausgang des Polizeieinsatzes in Dortmund hörte, nahm er - selbstverständlich - Anteil am Tod eines Jugendlichen. " Aber gleichzeitig kam mir aufgrund meiner Arbeit auch der Gedanke, wie es jetzt meinem Kollegen geht ", erklärt Röhr.

Einsatz von Pfefferspray ist keine Alternative