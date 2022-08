Schießen als letzte Möglichkeit für Polizisten?

Wie häufig kommt es vor, dass beim Einsatz von Schusswaffen Menschen sterben?

23 Menschen sind seit 2017 durch Schüsse der Polizei gestorben, meldet das Landesinnenministerium. Darin enthalten sind auch schon die drei Fälle von 2022. Die Zahlen bewegen sich pro Jahr immer zwischen 3 und 5 Fällen. Es gibt keine nennenswerten Ausschläge nach oben oder unten.

In vielen Fällen trugen die Opfer Stichwaffen, also Messer oder ähnliches, bei sich. Auch wenn die Polizei ihre Beamtinnen und Beamte in der Ausbildung gezielt auf solche Situationen vorbereite, sei es schwierig, Angriffe mit Stichwaffen abzuwehren, sagt die Deutsche Polizeigewerkschaft in Bayern in einem Erklär-Video.

Häufig müssten die Beamtinnen und Beamten in Sekundenschnelle die Waffen ziehen und schießen - das mache ein Zielen auf Arme oder Beine sehr schwierig.