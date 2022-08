Taser als Polizeiwaffe weiter umstritten

Der kleine Koalitionspartner, die Grünen in der Landesregierung, sehen den Einsatz aber nach wie vor kritisch. Sie glauben, dass der Gebrauch von Tasern nur in sehr wenigen Einsatz-Situationen wirklich sinnvoll ist. Die flächendeckende Beschaffung sei sehr teuer, die Ausbildung der Einsatzkräfte aufwändig und die möglichen Gefahren für die Angreifer nicht restlos geklärt.

Tödliche Polizeischüsse trotz Taser

Befeuert werden könnte die Diskussion jetzt durch das tödliche Drama am Montagnachmittag in Dortmund: Dort erschoss ein Polizist einen 16-jährigen Jungen, der mit einem Messer gedroht haben soll. Bevor der Beamte zur Maschinenpistole griff, so sagte heute der zuständige Oberstaatsanwalt Carsten Dombert, sei ein Taser zum Einsatz gekommen. Inwiefern der Taser in diesem Fall nicht Abschreckung genug war, muss nun eine Untersuchung klären.