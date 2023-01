Ukraine fordert Leopard-Panzer: Wie könnte sich das auf den Krieg auswirken?

" Das ist nicht der Moment sich zurückzulehnen ": US-Verteidigungsminister Lloyd Austin mahnte zum Beginn des zweitägigen Treffens der Ukraine-Kontaktgruppe auf dem US-Stützpunkt in Ramstein die westlichen Alliierten, in ihrer Unterstützung für die Ukraine jetzt nicht nachzulassen.Vielmehr sei es an der Zeit, die Militärhilfen zu verstärken, sagte Austin und sprach von einem entscheidenden Moment für die Ukraine.