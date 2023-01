Deutschland schickt Leopard-Panzer an die Ukraine

Die Bundesregierung ist nun offensichtlich doch zur Lieferung deutscher Leopard-Panzer an die Ukraine bereit: Der "Spiegel" sowie der Sender ntv berichteten am Dienstagabend, es solle eine Kompanie Panzer des Typs Leopard 2 A6 an die ukrainische Armee übergeben werden.

Der Sender ntv berief sich auf Informationen aus Regierungskreisen, der "Spiegel" auf nicht näher bezeichnete eigene Informationen. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es zunächst nicht.