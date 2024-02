Zusammengestellt von Andreas Poulakos und Benedikt Strickmann aus dem WDR Newsroom.

Thema des Tages

Start in den Straßenkarneval • Die Jecken legen los: Heute beginnt der Ausnahmezustand - besonders in den rheinischen Karnevalshochburgen. Die Traditionen an Weiberfastnacht unterscheiden sich von Stadt zu Stadt. So nehmen in Düsseldorf die "Möhnen" den Bürgermeister gefangen. In Köln fordert das Dreigestirn die Stadtschlüssel ein - als Zeichen für seine unbeschränkte Herrschaft bis Aschermittwoch.

Vor allem in den großen Städten ist der Straßenkarneval auch eine Herausforderung für Polizei und Ordnungsamt. Zusätzlich zur feiernden Stadtbevölkerung reisen auch tausende Partytouristen an. In Verbindung mit viel Alkohol kommt es dabei regelmäßig zu Gedränge und Grenzüberschreitungen. Die Polizei hat bereits angekündigt, dass sexuelle Übergriffe rigoros verfolgt werden.