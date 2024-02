Also machen Sie sich vorher einen Plan, wo Sie hinwollen. Erkundigen Sie sich, bei welchen Kneipen, Clubs und Läden Sie vielleicht noch reinkommen könnten. Meiden Sie, wenn möglich, die Hotspots. Manchmal ist es auch nett, als Gruppe in eine eher leere Kneipe reinzurauschen und dort für Stimmung zu sorgen. So sind schon manche Karnevalstraditionen entstanden.

Trinkgewohnheiten anpassen

Alkohol mit Bedacht genießen

Einfach mal zwischendurch ein, zwei Wasser trinken: Diesen Vorsatz fassen viele an Karneval - und müssen kopfschmerzgeplagt am nächsten Morgen feststellen, dass das wieder nicht geklappt hat. Aber vielleicht ja dieses Mal? Wasser ist ja schließlich überall präsent in dieser Session. Denken Sie an Ihre guten Vorsätze, wenn Sie in der Schlange vor der Kneipe stehen und es in Ihr Bier regnet.