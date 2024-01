Kampagne gegen sexuelle Belästigung - Kölner Polizei vor Karneval mit klarer Ansage

Die Zahl der sexuellen Übergriffe steigt in Köln an Karneval immer deutlich an, sagt die Polizei. Deshalb versucht sie nun mit einer Kampagne dagegen zu steuern. "It's a dress - not a yes" hat die Polizei die Kampagne betitelt.

"Bützje" nur mit Einverständnis

Das heißt so viel wie: Wenn jemand ein schönes Kostüm trägt und die Stimmung ausgelassen ist, gibt es dennoch keinen Grund zu grapschen oder mehr zu versuchen.

Die Polizei hat mehrere Videos produziert, die in bestimmten Situationen die Grenzen klar aufzeigen. Zum Beispiel erklärt das Tanzmariechen der bekannten Kölner Roten Funken, wie ein "Bützje" richtig funktioniert. Nämlich nicht so, das das Gegenüber bedrängt wird.

Übergriffe auch an Silvester oder auf Festivals

Die Kölner Polizei denkt mit dieser Kampagne auch weiter. An Karneval sind die Zahlen der Übergriffe hoch, aber auch an Silvester oder zum Beispiel bei Open Air Festivals im Sommer. Dann gibt es oft Anzeigen wegen Belästigungen, Übergriffen oder auch sexualisierter Gewalt. Diese Kampagne unterstützen auch die Cheerleader des 1.FC Köln und der Wild Cats Leverkusen.

