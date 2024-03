Mehr Nachrichten aus NRW

BVB im Champions League-Viertelfinale - Fan schwer verletzt • In der Champions League steht Borussia Dortmund erstmals seit drei Jahren im Viertelfinale nach einem 2:0 Erfolg gegen PSV Eindhoven. Vor dem Spiel in Dortmund wurde ein PSV -Fan schwer verletzt. Der 35-Jährige habe einen Schlag gegen den Kopf erhalten und sei bewusstlos zu Boden gestürzt, teilte die Polizei mit. Der Tathergang wird ermittelt. In der Innenstadt wurden außerdem zwei Menschen durch Pyrotechnik verletzt.

Schinken auf der Fahrbahn: A2 bei Castrop-Rauxel gesperrt • Ein Lkw ist am Morgen auf der A2 bei Castrop-Rauxel umgekippt und hat dabei seinen geladenen Schinken über die Fahrbahn verteilt. Die Autobahn ist deshalb in Fahrtrichtung Hannover zwischen Recklinghausen-Ost und Henrichenburg voraussichtlich bis zum Mittag gesperrt. Der Fahrer blieb einem Sprecher der Polizei zufolge unverletzt.

Postbank-Filialen geschlossen • Wer heute zur Postbank muss, der wird möglicherweise umplanen müssen. Denn sonst steht er vor verschlossenen Türen. Wegen einer Betriebsversammlung in Dortmund bleiben nämlich viele Postbank-Filialen in NRW heute zu. Nur wenige Filialen sollen normal öffnen. Kunden könnten sich am besten über den Online-Filialfinder darüber informieren, ob die eigene Filiale betroffen ist.