NRW startet in die Grill-Saison: Das sind die Trends 2024

Wo ist Grillen erlaubt?

Wer seinen eigenen Garten hat, kann einfach drauflosgrillen. Nur sollten die Nachbarn nicht mit übermäßigem Qualm oder nächtlichem Party-Lärm belästigt werden.

Auch das Grillen auf Balkonen ist für Mieter grundsätzlich erlaubt. Ausnahme: Wenn es explizit im Mietvertrag verboten ist. Um die Nachbarn mit Rauch und Ruß zu verschonen, sollten Elektro- oder Gasgrills zum Einsatz kommen.

Wer die Grillparty in einen öffentlichen Park verlegen will, sollte sich bei seiner Kommune erkundigen, was, wann, wo erlaubt ist. Denn die Städte haben unterschiedliche Regeln.

In Essen beispielsweise gibt es strenge Regeln und es ist nur in ausgewiesenen Zonen erlaubt. Anders in Düsseldorf oder Bonn: Bis auf wenige Ausnahmen kann hier überall gegrillt werden.

Und nun: Guten Appetit!