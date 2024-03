Die Warnmeldung aus dem Lagezentrum der Landesregierung geht an Medien, Warn-Apps, Cell Broadcast und digitale Informationstafeln. " Wir lernen in jedem Jahr dazu. Und justieren an den Stellen nach, wo wir besser werden können ", zitiert die dpa Innenminister Herbert Reul ( CDU ). So soll die Warnung in diesem Jahr auch auf rund 1.500 digitalen Anzeigetafeln in den Städten NRWs angezeigt werden.

"Die Warnung muss jeden und jede im Land erreichen. Deshalb machen wir am landesweiten Warntag über Handys, Sirenen, Lautsprecher und noch vieles mehr ordentlich Radau, um wirklich alle 18 Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen wachzurütteln." NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU)