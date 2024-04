NRW-Verfassungsschutzbericht wird vorgestellt • Ist die Zahl der politisch motivierten Straftaten in NRW im Jahr 2023 weiter angestiegen oder nicht? Eine Antwort hierauf wird Innenminister Herbert Reul heute in Düsseldorf geben: Der CDU -Politiker stellt dann den Verfassungsschutzbericht 2023 vor. 2022 hatte es in NRW insgesamt 8.948 politisch motivierte Straftaten gegeben, das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg um 39,8 Prozent (2021: 6.399).

