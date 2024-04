NRW setzte das Thema auf die Tagesordnung

Vor diesem Hintergrund bitten die Länder nun Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) um eine Anpassung des Rechtsrahmens. Die entsprechenden Gesetze und Regelungen für den Straßenverkehr werden auf Bundesebene gemacht, dort liegt auch die Zuständigkeit für Autobahnen und deren Brücken.

Bereits im Januar hatte NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) das Anliegen in einem Brief an seinen Amtskollegen Wissing formuliert. Schließlich setzte Nordrhein-Westfalen das Thema auf die Tagesordnung der Verkehrsministerkonferenz in Münster, die heute endet.